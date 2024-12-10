قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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متحدث الخارجية الايرانية: طهران سترد بالتأكيد على أي قرار يمس مصالحها
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بقائي: طهران لا تزال تؤمن بالتعاون البناء مع الوكالة الدولية لحل القضايا العالقة
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بقائي: قرار ايران تفعيل أجهزة طرد مركزي جديدة يتم تحت إشراف الوكالة الدولية
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بقائي: قرار ايران تفعيل اجهزة طرد مركزي جديدة جاء في إطار حقوقها المشروعة
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بقائي: الترويكا الاوروبية هي التي نسفت جهود مدير الوكالة خلال زيارته الاخيرة
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متحدث الخارجية الايرانية: ايران اثبتت انها ملتزمة بتعهداتها تجاه الوكالة الدولية
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قصف مدفعي اسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة
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رتل للمسلحين يحمل رايات "داعش" الارهابية يدخل الى مدينة اللاذقية السورية
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حزب الله: سنبقى سندا لسوريا وشعبها بصنع مستقبله ومواجهة الكيان الغاصب
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حزب الله: نأمل أن تكون سوريا في موقع الرافض للاحتلال الاسرائيلي