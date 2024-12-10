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الاحتلال يصادق على 3 مخططات استيطانية في القدس

الاحتلال يصادق على 3 مخططات استيطانية في القدس
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

صدّقت ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس على 3 مخططات استيطانية إضافية لبناء أبراج سكنية جنوب القدس، من بينها 30 طابقا في حي القطمون المحتل، و3 أبراج في مستوطنة (جيلو) المُقامة على أراضي قرية الولجة المهجرة.

العالم - فلسطين

وكانت اللجنة ذاتها وافقت في 25 نوفمبر الماضي على مشروع استيطاني لتحديث مجمعٍ مُقام على حدود حي القطمون، بواقع 292 وحدة سكنية، ومواقف سيارات تحت الأرض ومساحات للأغراض العامة.

وفي مطلع نوفمبر الماضي أيضا، صودق على مخطط استيطاني في حي القطمون وقرية عين كارم المهجرة، يتضمن بناء 750 وحدة سكنية، إلى جانب مبانٍ عمومية وتجارية.

ومنذ مطلع العام 2024 وحتى نهاية حزيران، درست قوات الاحتلال ما مجموعه 83 مخططا هيكلياً لتوسعة أو إقامة مستوطنات جديدة منها 39 مخططاً في مستوطنات الضفة الغربية و44 مخططاً لمستوطنات في القدس.

حيث درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 8511 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية و6723 لمستوطنات القدس.

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