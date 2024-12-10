قناة العالم
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
١٠:١٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
أكثر من 30 شهيدا ومفقودا بقصف الاحتلال منزلا بمحيط مشفى كمال عدوان
عاجل
غارة اسرائيلية على محيط مستشفى كمال عدوان تلحق أضرارا بالمستشفى
عاجل
الجيش اللبناني يطلق نيرانا تحذيرية على مسلحين من سوريا حاولوا تجاوز الحدود
عاجل
قصف إسرائيلي يستهدف منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
عاجل
طيران الاحتلال يشن سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمال القطاع
عاجل
مصادر لبنانية: جيش الاحتلال ينسف منازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان
عاجل
مصادر فلسطينية: غارة اسرائيلية تلحق اضرارا بمستشفى كمال عدوان
عاجل
ان بي سي نيوز: ادارة بايدن تدرس ازالة "هيئة تحرير الشام" من قائمة الارهاب
عاجل
حركة المجاهدين تبارك عملية الدهس البطولية بتل أبيب داعية لتكثيف الضربات
عاجل
الجزائر:ندين اعتداء "اسرائيل" على اراضي سورية واستيلائها على المنطقة العازلة