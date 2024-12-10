قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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طائرات الاحتلال تستهدف منطقة الرادار على أطراف مدينة طرطوس غربي سوريا
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طائرات الاحتلال الحربية تجدد قصفها على المناطق الجنوبية لمدينة غزة
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غارات وقصف مدفعي اسرائيلي يستهدف مناطق في بيت لاهيا ومخيم جباليا
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ميليشيا "قسد": توصلنا الى اتفاق لوقف اطلاق النار في منبج بوساطة اميركية
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إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية يتما جنوب نابلس وتطلق قنابل الصوت تجاه المنازل
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انفجارات ضخمة ناجمة عن نسف الاحتلال للمنازل في بيت لاهيا شمالي القطاع
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الاحتلال يدمر المنازل بمنطقة العلمي في مخيم جباليا ببراميل وروبوتات متفجرة
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قصف مدفعي اسرائيلي واطلاق نار كثيف بمنطقتي الصفطاوي والكرامة بغزة
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مسؤولون اميركيون يحثون هيئة تحرير الشام على تشكيل حكومة شاملة بسوريا