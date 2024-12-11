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الأمن القومي الإيراني: خطاب قائد الثورة سيحدد رؤية إيران في المنطقة

الأمن القومي الإيراني: خطاب قائد الثورة سيحدد رؤية إيران في المنطقة
الثلاثاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي الإيراني، ابراهيم عزيزي، ان خطاب قائد الثورة الاسلامية الذي سيلقيه اليوم الأربعاء سيحدد رؤية ايران في المنطقة.

العالم - إيران

وفي معرض إشارته إلى خطاب قائد الثورة حول التطورات في سوريا اليوم الأربعاء قال عزيزي في تصريح لوكالة فارس: تصريحات قائد الثورة كانت دائمًا حكيمة وصائبة.

وأضاف: إن تصريحات قائد الثورة تلخص رؤية إيران الإسلامية في الظروف الراهنة التي تعيشها المنطقة.

وقال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: بالنظر إلى أن التطورات في سوريا سيكون لها تأثير على المنطقة، فإن تصريحات قائد الثورة مهمة للغاية.

وفي إشارة إلى التطورات في سوريا، قال عزيزي: إن خطابات قائد الثورة لها أهمية خاصة بالنسبة للعالم الإسلامي في المرحلة الحالية، ويمكن أن تكون نقطة دعم للأمة الإسلامية بأكملها.

واختتم قائلا: تصريحات قائد الثورة مثل المصباح الذي ينير طريق جبهة المقاومة، ومن المؤكد أن جبهة المقاومة ستحقق أهدافها الصحيحة بقوة أكبر في ضوء تصريحات قائد الثورة.

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