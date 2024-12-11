قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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18 شهيدا ومفقودون بغارة للاحتلال على منزل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
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الاحتلال يفجر روبوتا مفخخا بمحيط مشفى كمال عدوان وتضرر عدد من اقسامه
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إصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة
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قوات الاحتلال تقتحم ضاحية شويكة شمال طولكرم تزامنا مع تحليق للطيران
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قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف جباليا النزلة شمالي قطاع غزة
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طائرات الاحتلال تقصف منزلا قرب مسجد بلال بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة
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طائرات الاحتلال تستهدف منطقة الرادار على أطراف مدينة طرطوس غربي سوريا
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طائرات الاحتلال الحربية تجدد قصفها على المناطق الجنوبية لمدينة غزة
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غارات وقصف مدفعي اسرائيلي يستهدف مناطق في بيت لاهيا ومخيم جباليا
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ميليشيا "قسد": توصلنا الى اتفاق لوقف اطلاق النار في منبج بوساطة اميركية