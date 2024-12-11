قناة العالم
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السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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علوم و تكنولوجيا
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نيران كثيفة ضد قوات الاحتلال بعد اقتحامها قلقيلية شمالي الضفة الغربية
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طيران الاحتلال يطلق 3 صواريخ صوب بلوك سي في النصيرات وسط قطاع غزة
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اطلاق نار من آليات جيش الاحتلال شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة
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قوات خاصة لجيش الاحتلال تقتحم حي كفر سابا بقلقيلية شمالي الضفة الغربية
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طيران الاحتلال يشن غارة جوية على شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
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قوات الاحتلال تقتحم قرية روجيب شرق نابلس بالضفة الغربية
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الشرطة الكورية الجنوبية تداهم مكتب الرئيس على خلفية اعلان الاحكام العرفية
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الطائرات الحربية للاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية
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المرصد السوري المعارض: داعش تعدم 54 عنصرا للقوات السورية اثناء فرارهم