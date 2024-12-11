جيش الاحتلال يقتحم عدة مناطق ويصادر أراضي بالضفة

العالم- فلسطين

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن مواجهات اندلعت مساء الثلاثاء بين جيش الاحتلال وفلسطينيين مع اقتحام قرية مادما جنوب مدينة نابلس، وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت وسطها في ظل إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والصوت، وفرضت حظر تجوال في القرية.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة نابلس وقريتي برقة وبورين شمال غرب وجنوب المدينة، وقرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله، وقرية حوسان غرب بيت لحم، والطَبقة جنوب الخليل.

وأفادت المصادر بأن الاحتلال استولى على 94 دونما في قرية بيت جالا غرب مدينة بيت لحم، وأضافت أن الأراضي صودرت قرب منطقة النفق المؤدي إلى مدينة القدس المحتلة بهدف إنشاء محطة حافلات مركزية للاحتلال.

وبموازاة الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن 809 قتلى، ونحو 6450 جريحًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.