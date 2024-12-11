 قائد الثورة : ما جرى في سوريا تم تخطيطه بغرف التخطيط الاميركية

العالم - ايران

واضاف قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله اليوم، حشدا من مختلف اطياف المجتمع الايراني في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، ان المتآمر الرئيسي بسورية هو اميركا والصهاينة ودولة جارة لعبت دورا.

وقال قائد الثورة الاسلامية: يجب عدم التردّد في أنّ ما حدث في سوريا، هو نتيجة خطّة أمريكيّة وصهيونيّة مشتركة. نعم، هناك دورٌ واضحٌ لإحدى الدول الجارة لسورية وهي لعبته وتلعبه الآن أيضًا، وهذا ما يراه الجميع، لكنّ أولئك هم العامل الأساسي. المتآمر الأساسي والمخطّط الأساسي وغرفة التحكّم الأساسيّة تقع في أمريكا والكيان الصهيوني. لدينا قرائن على ذلك، وهذه القرائن لا تُبقي للمرء أيّ مجال للشكّ والتردّد.

يتبع ..