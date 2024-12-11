الاحتلال يواصل قصف المدنيين واجتياح رفح وتعطيل عمل الدفاع المدني

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 68 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 50 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

أفادت مصادر طبية بارتقاء 31 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 23 منهم شمالي القطاع

واستشهد الشاب إسماعيل عوني ضهير، إثر استهداف طائرات الاحتلال صباح اليوم في منطقة خربة العدس قرب من قصر الملكة في رفح.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيدين وعدة إصابات من منزل لعائلة “شلدان” استهدفه الإحتلال الإسرائيلي في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة.

واستشهد 20 مواطنا صباح اليوم بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سعدة يؤوي نازحين من عائلة أبو الطرابيش في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ودمر جيش الاحتلال عددا كبيرا من منازل المواطنين باستخدام البراميل والروبوتات المتفجرة في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع

واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، الليلة الماضية، في قصف الاحتلال منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومحيط مستشفى كمال عدوان شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة البيومي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة أبو طرابيش في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وأشارت إلى أن 30 مواطنا بين شهيد وجريح ومفقود تحت أنقاض منزل أبو طرابيش الذي دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على تل الزعتر في مخيم جباليا شمالا.

وأفادت مصادر إعلامية أن شمال غزة عاشت الليلة الماضية واحدة من أصعب الليالي مع استمرار القصف المدفعي العشوائي والعمليات العسكرية المكثفة التي ألحقت دمارًا هائلًا بالأحياء السكنية، وسط أحزمة نارية مستمرة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,786 مواطناً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,188 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.