بالفيديو.. آخر تفاصيل ملف وقف إطلاق النار في غزة

العالم - فلسطين

اجتماعات مكثفة في القاهرة جمعت وفدا إسرائيليا أمنيا رفيعا يقوده رئيسا الشاباك والموساد رونين بار ودافيد برنياع مع رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن محمود رشاد، لبحث تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

التقارير تشير إلى تقدم، مع تبادل قوائم الأسرى وخطط تنفيذ الصفقة على مراحل.

وتناولت المباحثات الأسماء المقرر إطلاق سراحها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه، إضافة إلى مناقشة البنود التي ستتضمنها الصفقة، مثل وضع معبر رفح البري أثناء تنفيذ الاتفاق والترتيبات الأمنية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العبرية أن الوسطاء يمارسون ضغطًا على تل أبيب لدفعها إلى سحب قواتها من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر من أجل التقدم في المفاوضات.

بدورها، أفادت القناة الـ13 العبرية بأنه تم إطلاع الوزراء في الكابينيت على تغيير في موقف حركة حماس قبل أيام، جاء فيه أن تل أبيب ترصد استعدادا لدى الحركة للتوصل إلى صفقة وإبداء المرونة في بعض القضايا الجوهرية.

ولفتت القناة إلى أن المسألة الأكثر خلافية تبقى مسألة إنهاء الحرب وكيفية نشر قوات الجيش الإسرائيلي خلال فترة الهدنة، مشددة على أنه لم يتم تحقيق اختراق حتى الان، وأن الخلافات بين الأطراف لا تزال قائمة.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه في غضون أسبوع إلى أسبوعين سيكون من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وأن الظروف أصبحت جاهزة.

وأفادت تقارير صحفية بأن حركة حماس سلّمت مصر قائمة بأسماء الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين المرضى وكبار السن الذين ستفرج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين ترغب المقاومة بإطلاق سراحهم ضمن الصفقة.