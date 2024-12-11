قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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قوات الاحتلال تنتشر في عدة أحياء ببلدة جبع جنوب نابلس بالضفة الغربية
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شهيدان ومصابون باستهداف الاحتلال شقة سكنية بحي الشيخ رضوان غربي غزة
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قائد الثورة الاسلامية: محور المقاومة سيطرد أميركا من المنطقة
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قائد الثورة: شباب سوريا الغيارى سينتفضون كما فعل العراقيون بطرد الاميركان
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قائد الثورة: عندما تضعف روح المقاومة تحل مثل هذه المصائب على سورية
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قائد الثورة: قصفوا غزة لتحريض الاهالي ضد حماس لكن ما حصل عكس ذلك
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قائد الثورة:كان تواجدنا في سورية والعراق لحماية المراقد المقدسة وارساء الامن
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قائد الثورة: كان سبب حضورنا في سورية هو مواجهة داعش ولارساء الامن فيها
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قائد الثورة الاسلامية: أميركا لن تتمكن من تثبيت اقدامها في المنطقة
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قائد الثورة: أعداء سورية اهدافهم متباينة وأميركا بصدد تثبيت أقدامها بالمنطقة