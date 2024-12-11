نتنياهو يحتل الأراضي السورية لإخفاء 3 أزمات..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله، فارس الصرفندي ان نتنياهو، واجه يوم أمس اولی أزماته وهي المحكمة التي تتهمه بـ3 قضايا فساد.

في القضية الأولى المعروفة باسم "القضية 1000″، يتهم نتنياهو وزوجته ساره بقبول منتجات فاخرة من سيجار وحلى وشمبانيا تزيد قيمتها عن 260 ألف دولار من جانب أصحاب مليارات، ولا سيما المنتج الهوليوودي من أصل إسرائيلي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر في مقابل خدمات سياسية.

أما في القضية الثانية "القضية 2000″، فيلاحق رئيس الوزراء لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد، في مقابل وعد بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية "إسرائيل اليوم" الأكثر قراءة في 'إسرائيل'.

وفي الملف الأخير المعروف باسم "القضية 4000″، يُتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شول إيلوفيتش الذي كان مساهما كبيرا في بيزك كبرى مجموعات الاتصالات في کيان الاحتلال، في مقابل تغطية منحازة لسياسته في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه إيلوفيتش أيضا.

ورأی مراسل العالم ان الأزمة الثانية التي يواجهها نتنياهو، هي عائلات الاسری الاسرائيليين في غزة، والذين تجمهروا خارج المحكمة، هاتفين "لن ننسى ولن نغفر".

أما الازمة الثالثة هي فشل نتنياهو في غزة وبعد ذلك في لبنان، ما أجبره استغلال جبهة سوريا لتسجيل انجاز يغطي علی فشليه في غزة ولبنان.