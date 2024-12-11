اليونيفيل تدخل 'الخيام' والجيش اللبناني يستعد للانتشار

العالم _ لبنان

ووفقا للأنباء الواردة، سيبدأ الجيش اللبناني على عدة مراحل اليوم الانتشار في بعض مواقعه الأمامية السابقة جنوبي مدينة الخيام وعين عرب، كما أن جرافات الجيش تستعد للدخول إلى بعض أحياء المدينة.

وفي هذا الاطار، ستبدأ المرحلة الأولى لدخول فرق الهندسة إلى شمال مدينة الخيام برفقة الجرافات لفتح الطرقات والكشف على المخلفات من الصواريخ والقذائف والعبوات غير المنفجرة والتأكد من انسحاب قوات العدو قبل انتشار بقية وحدات الجيش المكلفة.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه مصادر في الكيان الاسرائيلي إن "جيش الاحتلال بدأ اليوم الأربعاء عمليات انسحاب من جنوب لبنان"، مضيفة أنه "للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف اطلاق النار بين كيان الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، ينتشر اليوم الجيش اللبناني في جنوب لبنان في القطاع الشرقي قرب بلدة الخيام شمال المطلة"، على حد تعبير المصادر.

يُذكر أنه بعد نحو أسبوعين على دخول هدنة الـ 60 يوماً حيز التنفيذ، يواصل الكيان الإسرائيلي تنفيذ خروقاته واعتداءاته على قرى الجنوب، حيث أدت الغارة التي نفذتها مسيرة معادية اسرائيلية اليوم الأربعاء على منزل في منطقة خلة الدراز بين عيناتا وبنت جبيل في قضاء بنت جبيل إلى استشهاد شخص وجرح آخر.

كما دهمت قوة من جيش الاحتلال مؤلفة من نحو 15 عنصراً منزلا مأهولاً يعود لآل الجوكي في بلدة برج الملوك، وقامت بعملية تفتيش دقيقة للمنزل، واستجواب شخصين يسكنان فيه، ومصادرة هواتفهما الخلوية. كما طلبت القوة المعادية منهما إخلاء المنزل على الفور وعدم العودة إليه حتى اشعار آخر .