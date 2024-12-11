الإعلام العبري يركز على الاعتداءات الاسرائيلية الواسعة بسوريا

العالم - العين الاسرائيلية

وركز الاعلام العبري على الاعتداءات الاسرائيلية الواسعة على سوريا والتي ادت الى تدمير كبير لقدرات الجيش السوري التسليحية في مناطق واسعة من البلاد، فضلا عن احتلال قوات العدو لاجزاء كبيرة من الاراضي السورية إنطلاقا من المنطقة العازلة.

وقد أكد المعلقون أن حكومة بنيامين نتنياهو استغلت الفرصة الملائمة لتدمير القدرات العسكرية للدولة السورية.

ضيف الحلقة المحلل السياسي خليل نصر الله قال: فيما يتعلق بقصف الاحتلال مواقع الجيش السوري ومقدراته الاستراتيجية، لكن يجب التنويه ان المواقع بلا جيش هي مقدرات فقط بلا ادارة عسكرية بلا حتى عناصر موجودة، وبالتالي كما هم يتحدثون هي كانت فرصة تاريخية بالنسبة لهم لضرب مقدرات لا يديرها احد، وهذه نقطة جوهرية.

وأضاف نصر الله: عملية التوغل انا اعتقد هي مرتبطة بأمور في منطقة ريف دمشق الغربي الجنوبي الغربي ومناطق في القنيطرة، هم يعتقدون بأن هذه المنطقة بعد تحريرها من قبل الجيش السوري والمقاومة في المراحل الماضية تم فيها اقامة منشآت استراتيجية فيها مرتبطة بالحرب مع "اسرائيل" في حال توسعت، وبالتالي هم يريدون الوصول الى هذه المنشآت وتدميرها.

وتابع: منذ يومين ايضا تم الحديث عن انزال امريكي اسرائيلي في مناطق في القلمون وهذه المناطق ايضا كانت تحوي على نقاط صاروخية، وفعلا هذا الامر قديم، فالنقاط الصاروخية الموجودة هناك هي ليست وليدة الاعوام الـ15 الماضية او مع دخول المقاومة، لا، هذه موجودة سابقا للجيش السوري.

واردف نصر الله: اذا التوغل البري اهدافه واضحة لكن عملية تبريره بمنع وصول السلاح الى لبنان هذا إشتباه، اليوم من سيوصل سلاح الى لبنان؟ هذا الامر له علاقة بالمستقبل في جانبين؛ سواء بالتوغل البري الذي ممكن ان يكون جزء منه المفاوضة على هذه المناطق ما بعد الجولان، والمسالة الثانية هم يريدون دولة بلا جيش وهذه نقطة خطيرة جدا مستقبلا...

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