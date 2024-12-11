ارتقاء صحفية فلسطينية وأطفالها بغارة الاحتلال على غزة

العالم - فلسطين

وتعمل الصحفية الشنطي "عابد" (38 عاما) مذيعة في إذاعة الأقصى المحلية، ومقدمة برامج إلى جانب عملها كناشطة اجتماعية.

وكتبت الصحفية الشنطي قبل استشهادها بنحو 3 ساعات، منشورا قالت فيه: "معقول إنه لساتنا عايشين لحتى الآن.. الله يرحم الشهداء".

ونعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الصحفية إيمان الشنطي، المذيعة بإذاعة صوت الأقصى جراء قصف إسرائيلي لمنزل أسرتها بمدينة غزة، لافتا إلى ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 193صحفيا.

وقال المنتدى في بيان صحفي، إننا إذ ننعى الصحفية "الشنطي" ونجدد العهد لأرواح فرسان الإعلام الفلسطيني الذين كتبوا بدمائهم لفلسطين على مواصلة دربهم.

واستنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية وجريمة الإبادة الجماعية، التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة، لليوم الـ 432 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و805 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و257 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتو