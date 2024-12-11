الخروقات مستمرة..استشهاد شخص بقصف الاحتلال جنوب لبنان

العالم-لبنان

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق وقف إطلاق النار مع لبنان، مع دخول الاتفاق يومه السادس عشر على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة "فان" بصاروخ موجه أثناء سيرها على طريق بين بلدتي بيت ليف وصربين بقضاء بنت جبيل.



وأضافت أن الغارة أدت إلى "استشهاد المواطن حمزة مرشد بداح، حيث نُقلت جثته إلى المستشفى".



ويواصل الاحتلال خرقه لوقف إطلاق النار، حيث تنوعت الخروقات بين قصف مدفعي وصاروخي، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، إضافة إلى توغلات وتفجير منازل، وغارات جوية باستخدام الطيران الحربي والمسير.