القسام: تدمير ناقلة جند إسرائيلية ومقتل وإصابة طاقمها

العالم _ فلسطين

وقالت القسام، في بيان، إن مقاتليها دمروا، الثلاثاء، ناقلة الجند بعبوة "شواظ"، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها، في منطقة الخلفاء، بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ومنذ 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في محافظة شمال غزة بدأها باجتياح بري جديد للمنطقة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة"، بينما يرى الفلسطينيون أن العملية الإسرائيلية تهدف إلى تهجيرهم.

ووفق مراقبين، يتكتم كيان الاحتلال الإسرائيلي على الخسائر البشرية والمادية جراء عدوانه على قطاع غزة، ويمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، ويحذر من الإدلاء بمعلومات لوسائل إعلامية بهذا الشأن، إلا من خلال جهات تخضع لرقابته المشددة.

وبدعم أمريكي يرتكب كيان الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أفظع الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق كل من نتنياهو وغالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.