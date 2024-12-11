تقدم ميداني روسي في اوكرانيا وحديث عن مفاوضات سلام في الشتاء

العالم - اوروبا

يواصل الجيش الروسي عملياته ضد القوات الاوكرانية في مناطق مختلفة.. وضمن تلك التطورات أعلنت موسكو أنها استعادت السيطرة على بلدتين في منطقة كورسك بجنوب روسيا، حيث شنت أوكرانيا عملية برية واسعة في آب/ أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها حررت تجمعي دارينو وبليوخوفو خلال العمليات الهجومية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جولتويه في جمهورية دونيتسك، وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى لقوات كييف في الساعات الماضية. واضافت ان قوات دنيبر ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

وزارة الدفاع الروسية قالت كذلك إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية ليل الاربعاء فوق منطقة بريانسك المتاخمة للحدود الأوكرانية.

من جهته قال الجيش الأوكراني إنه هاجم مستودعا للنفط في منطقة بريانسك الروسية وألحق اضرارا بالموقع.

سياسيا قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن مفاوضات السلام في أوكرانيا قد تبدأ هذا الشتاء، في حين تتولى وارسو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/ يناير.

واضاف توسك: ستكون رئاستنا مسؤولة بشكل مشترك، عما سيكون عليه المشهد السياسي، وعن الوضع الذي قد يكون عليه خلال المفاوضات بشأن السلام، وقد تبدأ في شتاء هذا العام.

في المواقف السياسية الغربية، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن اعتقاده بأنه يستطيع الوصول إلى توافق مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بشأن كيفية إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

الى ذلك حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلفاء على تزويده بمنظومات دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت، لتوفير الحماية لسماء بلاده، وذلك بعد أن قتل صاروخ روسي 4 أشخاص على الأقل في مدينة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد.