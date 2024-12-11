رمال متحركة وخوف دائم.. هذا ما يواجهه جنود الاحتلال في غزة

العالم – خاص العالم

تحت كل ركام وخلف كل حجر يوجد مقاوم فلسطيني في قطاع غزة، رمال متحركة وخوف دائم يواجه جيش الاحتلال اينما ذهبوا في القطاع.. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اعلنت انها دمرت ناقلة جند إسرائيلية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح.

واضافت ان العملية تمت بعبوة "شواظ" في منطقة الخلفاء في المخيم. وبثت ايضا مشاهد لاستهداف آليات جيش الاحتلال ضمن كمينين عسكريين فى محور القتال بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.



اما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي فقد بثت مشاهد لطائرة انتحارية اسرائيلية من نوع "ماعوز" سيطرت عليها في سماء مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة قبل تنفيذها إحدى المهام الهجومية. حيث يستهدف جيش الاحتلال المدنيين والمبان السكنية بطائرات انتحارية موجهة عن بعد بسبب خوفه من التقدم بالمنطقة بفعل وجود المقاومة الفلسطينية فيها.



اما ألوية الناصر صلاح الدين، فقد دكت بقذائف الهاون، قوات العدو الاسرائيلي وآلياته المتوغلة، غرب منطقة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة. وبثت مشاهد لعمليات القصف التي قالت انها استهدفت منطقة الشيماء غرب بيت لاهيا.

هذا واعلنت وسائل اعلام عبرية مقتل ضابط و4 جنود في حدث امني وصفته بالصعب في جباليا شمالي قطاع غزة.

واوضح الاعلام العبري ان الضابط والجنود قتلوا بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه شاحنة محملة بالمتفجرات شمال غزة.