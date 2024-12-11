قناة العالم
الأربعاء ١١ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
هاشتاغ
البعد الرابع
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
عراقجي:مجلس الامن بات مكبلا ومراقبا للوضع في سوريا بسبب عراقيل اميركا
عاجل
كتائب ابو علي مصطفى تقصف تموضعا للاحتلال في "تل زعرب" بالصواريخ
عاجل
كتائب القسام:دمرنا ناقلة جند صهيونية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة
عاجل
عراقجي:الشعب السوري يقتل بالاسلحة التي اهدتها بريطانيا لاسرائيل
عاجل
عراقجي:ادعاء وزير خارجية بريطانيا حول تطورات سوريا مثال لقلب الواقع والخداع
عاجل
عراقجي:الكيان الصهيوني بتدميره للبنى التحتية السورية انتهك قرار عام 1974
عاجل
وزير الخارجية الايراني:وحدة دول المنطقة ضرورية لوقف العدوان وتدمير سوريا
عاجل
اندلاع المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال على دوار عزموط شرق نابلس
عاجل
الصحة اللبنانية: 4 شهداء بغارتين اسرائيليتين على بنت جبيل وبيت ليف بالجنوب
عاجل
كتائب القسام:دمرنا ناقلة جند صهيونية في مخيم جباليا شمال القطاع