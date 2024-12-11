عراقجي يدعو الى تعبئة دول المنطقة لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا

العالم _ إيران

وكتب عراقجي وزير خارجية بلادنا، على صفحته الشخصية على موقع "اکس": "التعبئة الفورية والفعالة لدول المنطقة ووحدتها ضرورية لوقف العدوان الإسرائيلي وتدمير سوريا".

وأضاف عراقجي: "دمر النظام الإسرائيلي تقريبا كل البنية التحتية الدفاعية والمدنية في سوريا. كما قام هذا الكيان باحتلال المزيد من الأراضي السورية من خلال انتهاك اتفاقية 1974 وقرار مجلس الأمن رقم 350".

وتابع: "في هذه الأثناء، أصبح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو المسؤول الأول عن وقف أي عدوان غير مشروع، متفرجاً سلبياً بسبب العرقلة الأميركية".

وشدد وزير الخارجية الايراني: "لا يمكن لجيران سوريا، فضلاً عن العالمين العربي والإسلامي، بل وكل دولة عضو في الأمم المتحدة تهتم بسيادة القانون والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أن تظل غير مبالية".