ماذا قال بزشكيان لوزير تركي حول العدوان الصهيوني على غزة ولبنان وسوريا

العالم-ايران

والتقى مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، وزير التجارة التركي عمر بولات، مشيراً إلى أنه أكد دائماً على ضرورة وأهمية تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية في لقاءاته ومناقشاته الصادقة مع أردوغان وقال: "أعتقد بشدة أنه يتعين على الدول الإسلامية توسيع علاقاتها وتفاعلاتها مع بعضها البعض.

وأضاف الرئيس: إذا تقاسمت الدول الإسلامية قدراتها من الأسواق التجارية إلى طرق المواصلات وغيرها من الإمكانات مع بعضها البعض، فإن ذلك بالتأكيد سيفيد الأمة الإسلامية كافة، وسيؤدي إلى تقوية جميع دول العالم الإسلامي، ولن يتجرأ الكيان الصهيوني وغيرها من القوى أيضاً، على ارتكاب الجرائم والتدخل في شؤون المسلمين.

وأكد بزشكيان أنه ينبغي علينا أن نحل المشاكل فيما بيننا بشكل أخوي وعملي وليس بالكلام لتعزيز قوة العالم الإسلامي، وقال: إن ما يحدث في المنطقة دليل على أن الكيان الصهيوني يستغل خلافات الدول الإسلامية واعتدى على غزة ولبنان وسوريا وقتل المسلمين، وإذا وضعنا خلافاتنا جانبا، فإن العالم الإسلامي سيصبح أكثر قوة، وسيتفاعل العالم معنا على أساس الاحترام المتبادل.