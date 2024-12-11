قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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إصابة 4 إسرائيليين بينهم إصابة حرجة بعملية إطلاق نار على حافلة جنوب القدس
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إصابة 4 إسرائيليين بينها إصابة حرجة بعملية إطلاق نار على حافلة جنوب القدس
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إسعاف الاحتلال: 4 إصابات في عملية إطلاق نار على حافلة جنوب القدس
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الاعلام العبري: إصابة 3 اسرائيليين بعملية إطلاق نار على حافلة جنوبي القدس
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الاعلام العبري: "الجيش الاسرائيلي" لديه جاهزية للاقتراب أكثر نحو دمشق
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مصادر سورية: غارة اسرائيلية تستهدف مرفأ اللاذقية والاسطول البحري السوري
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مصادر لبنانية: مسيرات اسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء بيروت
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ممصادر لبنانية: مسيرات اسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء بيروت
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مصادر اعلامية: غارة اسرائيلية على ميناء اللاذقية شمال غرب سوريا
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وزير الخارجية العراقي: من المهم عدم السماح لتنظيم الدولة بإعادة بناء قوته