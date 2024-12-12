موسكو: تصرفات 'اسرائيل' في سوريا تؤدي إلى تفاقم الوضع في البلاد

العالم - الاحتلال

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لزاخاروفا يوم أمس الأربعاء، حيث تابعت: إن “تصرفات القوات المسلحة الإسرائيلية، التي احتلت المنطقة العازلة في الجولان وعددا من المناطق المجاورة، تنتهك بشكل واضح شروط الاتفاق السوري الإسرائيلي بشأن فصل القوات لعام 1974”.

وأضافت “بطبيعة الحال، فإن المجتمع الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء التصرفات التي تقوم بها القوات الجوية الإسرائيلية، التي تشن هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والقنابل على أهداف عسكرية ومدنية على الأراضي السورية. وتطورات الوضع الراهن في سوريا صعبة للغاية”.

ووفقا لزاخاروفا، تعتقد موسكو أنه “في ظل الظروف العسكرية والسياسية الصعبة للغاية التي تجد سوريا نفسها فيها، “يحتاج جميع أعضاء المجتمع الدولي، لا سيما الدول المجاورة، إلى ضبط النفس وأعلى درجات المسؤولية”، وأكدت على ضرورة “ألا يتسبب أي طرف بأفعاله في مزيد من تدهور الوضع في سوريا”.