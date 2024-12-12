سفير ايران بالامم المتحدة يدعو الى اعادة النظر في عضوية الكيان الاسرائيلي

العالم - ايران

ايرواني الذي القى كلمة مساء اليوم الاربعاء، امام الاجتماع الطارئ العاشر للجمعية العامة للامم المتحدة حول فلسطين، قال ان المجتمع الدولي يطلب انهاء الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة لكن الكيان الاسرائيلي يواصل ممارسة العنف ضد المدنيين والعدوان والقتل الجماعي والتهجير الجماعي والاعتقال الجماعي والتدمير الجماعي والمجاعة الجماعية وباقي الجرائم الكبيرة، بهمجية غير مسبوقة في تاريخ البشرية. واكد ايرواني ان تل ابيب تضرب قرارات الامم المتحدة بعرض الحائط عمدا لاضعاف شرعية الامم المتحدة.

ادانة الهجوم على سوريا وقال ايرواني ايضا ان الكيان الاسرائيلي ليس في مكانة تسمح له بتوجيه الانتقاد للمجتمع الدولي الذي يعارض النهج غير القانوني والاستعماري لهذا الكيان . واشار الى سعي الكيان الاسرائيلي لتوسيع رقعة عدم الاستقرار والعدوان الى سوريا ولبنان وايران، بالاضافة الى انتهاكاته المتواصلة للقوانين الدولية ومنها القوانين الانسانية ما يثبت فشل هذا الكيان المتواصل في مراعاة شروط العضوية في الامم المتحدة. كما ندد ايرواني بحصانة المسؤولين الصهاينة من العقاب رغم الجرائم المتعددة التي يرتكبونها، وذلك بدعم لامحدود تقدمه بعض الدول وكذلك عدم قيام مجلس الامن الدولي بفعل ازاء ذلك، وطالب بانهاء هذه الحصانة.

كما اوضح ايرواني ان ايران تصوت على القرارات التي تدعو للوقف الفوري لاطلاق النار في غزة نظرا للاوضاع الانسانية المتدهورة واهمية ارساء وقف فوري لاطلاق النار، لكن هذا التصويت لا يغير شيئا في موقف ايران الثابت حول القضية الفلسطينية وعدم الاعتراف بشرعية الكيان الاسرائيلي.