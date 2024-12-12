الأمم المتحدة تتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

العالم - فلسطين

ويطالب القرار -الذي جرى التصويت عليه مساء الأربعاء- بوقف غير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة من جميع الأطراف.

كما يؤكد القرار دعم الأمم المتحدة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في عملها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتمد القرار بأغلبية 158 صوتا في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 15- شهيدًا وجريحا و11 ألف مفقود، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال قرابة 80 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.