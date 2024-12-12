الاحتلال يستهدف حراس المساعدات بغزة ويرتكب مجزرة مروعة بالنصيرات

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف عناصر تأمين المساعدات قرب منطقة الأكواخ على شارع الرشيد غرب مدينة رفح.

كما أفادت باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة أخرى لتأمين المساعدات على دوار النص غرب منطقة مواصي خان يونس، مما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين نقلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وفي غضون ذلك، استشهد 15 فلسطينيا على الأقل في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا غربي مخيم النصيرات.

وكانت مصادر طبية قد أفادت أمس الأربعاء باستشهاد 53 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، منهم 34 شهيدا شمالي القطاع، ومن بينهم نساء وأطفال استشهدوا في قصف على منزل قرب مستشفى كمال عدوان.

ويواصل الكيان الإسرائيلي حربه على غزة للشهر الـ15 على التوالي، وقد استشهد وأصيب أكثر من 151 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- ودُمرت أغلبية البنية التحتية من منازل ومدارس ومستشفيات.