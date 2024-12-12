قاليباف: واثقون بأن مستقبل سوريا لن يكون وفق ما يخطط له المتآمرون

العالم - ايران

و أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى كلمة قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي خامنئي حول آخر التطورات في المنطقة و خاصة في سوريا و قال، نشكر الله لتنعمنا بنعمة هذا الفقيه الفريد، ونعمل في تنفيذ وصية الإمام الخميني(رض) القائل: كونوا من أنصار الفقيه حتى لا يضركم أي سوء .

وقال رئيس المجلس الإسلامي: بالطبع من الواضح أن سقوط حكومة بشار الأسد قد يحدث مشاكل لمحور المقاومة، لكن فصائل المقاومة، وخاصة حزب الله اللبناني، أظهرت أنها لا تتأقلم مع الظروف الجديدة فحسب بل ستتحرك أكثر من الماضي، كما أنه رأينا بعد استشهاد القيادات العليا والمتوسطة في حزب الله بدت المقاومة أكثر حيوية واقوى مما كانت عليه في الماضي، وأجبر الكيان الصهيوني على قبول وقف النار.

وأضاف: ولكن ينبغي القول فيما يتعلق بالتطورات في سوريا أن هذه التطورات كانت حتمية أكثر من أن تكون مفاجئة. لقد كنا حذرنا الحكومة السورية مسبقا وكان لدينا معلومات دقيقة عن خطة وتصميم الذين تدخلوا في الأمر من خارج سوريا، ولو كان قد تم الاستجابة لهذه التحذيرات في الوقت المناسب ولم يتم إهمال خطر العدو، وبادروا بالحوار مع الشعب السوري وقاموا بتحقيق الوحدة الوطنية، لما كان الشعب السوري اليوم على حافة الفوضى الداخلية والإضرار بالممتلكات الوطنية، ولما شهدنا اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة وتدمير الكيان للبنى التحتية السورية.

وقال رئيس مجلس الشورى: بالطبع نحن على ثقة بأن مستقبل سوريا لن يكون وفق خطة المتآمرون، والشعب السوري سيفهم الحقيقة بعد أن يرى حقيقة الأوضاع في بلده، وسيتمكن الشباب الوطنيون في سوريا من إيجاد الطريق لاستعادة كرامتهم. وهنا لا بد لي من التأكيد مرة أخرى أننا سننتظر سياسات و تصرفات المعارضة المسلحة وداعميها فيما يتعلق بالشعب السوري و الكيان الصهيوني وسنتخذ الإجراءات اللازمة وفقا لذلك.