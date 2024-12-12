قوات إسرائيلية تنفذ عملية اغتيال في قلقيلية شمال الضفة

العالم - فلسطين

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية عقب تنفيذ عملية الاغتيال. وقال جيش الاحتلال إنه" قضى على مقاوم ويجري ملاحقة آخرين في قلقيلية".

هذا واستشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي – فجر الخميس- خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب “جهاد ابو سليم” خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

ووفق المصادر؛ اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة وسط إطلاق نار كثيف في حين تصدى لها مقاومون واندلعت اشتباكات مسلحة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن مسنين (رجل وامرأة (65 و60 عاماً) نقلا للمستشفى بعد إصابتهما باعتداء بالضرب من جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة فجر اليوم.

ومساء الأربعاء، أصيب مواطن بالرصاص الحي واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بزاريا شمال غرب نابلس.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية بعدة آليات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اقتحامها مواطنين اثنين لم تعرف هويتهما.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في البطن من بزاريا، وجرى نقله إلى المستشفى.