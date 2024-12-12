قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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حرس الثورة: العالم يمر بمنعطف تاريخي لبناء هندسة للقوة ونظام عالمي جديد
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حرس الثورة:احداث سوريا هي محفز للمقاومة لتحقيق هدف الامة بتحرير القدس
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حرس الثورة: احداث سوريا دافع أقوى لدى المقاومة لطرد امريكا من المنطقة
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حرس الثورة يشدد على ضرورة حماية السيادة الوطنية ووحدة اراضي سوريا
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حرس الثورة يدين استغلال امريكا والاحتلال اوضاع سوريا والهجوم على منشآتها
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اعلام الاحتلال: تعطل نظام تحديد المواقع بتل ابيب والوسط عقب تسلل مسيرة
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اعلام الاحتلال: حسب التقديرات ان المسيرة التي تحلق بالجنوب قادمة من اليمن
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اعلام الاحتلال: دوي صفارات الانذار متواصل بغلاف غزة اثر تسلل مسيرة
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اعلام الاحتلال: دوي صفارات الانذار مايزال مستمرا في غلاف قطاع غزة
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اعلام الاحتلال يعلن استدعاء طائرات حربية للتصدي للمسيرة جنوبي فلسطين