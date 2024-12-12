رئيس الموساد يجتمع مع رئيس الوزراء القطري لبحث صفقة الاسرى

العالم - الاحتلال

وهذا اللقاء هو الثاني بين الجانبين، بعد لقائهما في فيينا أواخر شهر نوفمبر الماضي.



والأسبوع الماضي قدم الكيان الإسرائيلي لـ"حماس" اقتراحا منقحا لاتفاق إطلاق سراح الاسرى ووقف اطلاق النار في غزة. ومع ذلك، فإن هذا الاقتراح الجديد والمحدث لا يختلف كثيرا عن الاقتراح الذي تم التفاوض عليه في أغسطس، والذي فشل في التنفيذ.

ويدور الحديث عن جهود مصرية وقطرية للتوصل إلى إعلان هدنة في إطار مساعي لوقف الإبادة الإسرائيلية الجماعية في قطاع غزة التي خلفت أكثر من 150 ألف شهيد وجريح منذ 7 أكتوبر الماضي.