37 شهيد في غارات اسرائيلية صباحية علی قطاع غزة

العالم - فلسطين

لليوم الثالث والثلاثين بعد الأربعمئة، تسمع انفجارات عنيفة في مختلف مناطق قطاع غزة إثر الغارات الاسرائيلية المتواصلة والقصف المدفعي وارتكاب قوات الاحتلال مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين، في ظل وضع إنساني كارثي نتيجة استمرار الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.

مصادر محلية أفادت بارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء مختلفة من قطاع غزة إلى 37 شهيدا وعدد من الإصابات.

وفي جنوب قطاع غزة تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة منذ السابع مايو الماضي، وعدة محاور من غزة فيما ارتقى 15 شهيدا من عناصر تأمين المساعدات في غارتين لطائرات الاحتلال استهدفتا محيط منطقة فش فرش شمال غرب رفح ومحيط دوار النص غربي خان يونس.

وفي سياق متصل، أفادت طواقم الدفاع المدني بنقل عدد من الشـهداء والمصابين إثر استهدافين منفصلين لمواطنين، الأول على طريق شارع بحر رفح والآخر عند مفترق النص بمواصي خان يونس.

أما شمال غزة ولليوم الـ69 على التوالي فيرزح تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وانفجارات عنيفة ناجمة عن قيام جيش الاحتلال بنسف مربعات سكنية غرب مخيم جباليا، حيث استشهد 7 أشخاص إثر استهداف منزل في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة. كما تم تعطيل عمل الدفاع المدني قسراً في مناطق شمال القطاع وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

في وسط قطاع غزة ارتقى 15 شهيدا وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلا في محيط محطة راضي غرب مخيم النصيرات.

كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف صهيوني استهدف عمارة الملش السكنية قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة.