4 قتلی وجرحی صهاينة خلال انتقام فلسطيني جنوب القدس المحتلة

العالم - الاحتلال

القتل الممنهج والمجازر و الابادة الذي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين لم توفر الامان لمستوطنيه فالمقاومة الفردية تتربص به في اي بقعة من ارض فلسطين طالما ظل جاثما عليها.

استيقظ المستوطنون الصهاينة على نبأ مقتل اسرائيلي و اصابة ثلاث اخرين بجروح في حادث اطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب حاجز النفق جنوب القدس المحتلة.

وقال الاسعاف الإسرائيلي في بيان إن عناصره نقلوا اربعة جرحى من موقع العملية المستشفى، أحدهم أصيب بجروح خطيرة بالرصاص نقل علی اثرها الی مستشفی بالقدس حيث ما لبث أن توفي متأثرا بجروحه.

وفي القدس المحتلة ايضا اشتعلت النيران في منزل كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق بالغاز خلال اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة أبو ديس شرقي المدينة.

في قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة فلسطينية تقل عدداً من الشبان ادت الى استشهاد شاب واحد على الأقل وسجلت عدة إصابات بصفوف الشباب بعد تسلل وحدة خاصة إلى المدينة في ساعات الفجر. وحاصرت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المكان كما اعتقلت عددا من المواطنين.

وفي مخيم بلاطة في نابلس شمالي الضفة استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال.

كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب آخر بالرصاص الحي، ورجل وسيدة نتيجة الاعتداء عليهما بالضرب من قبل قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مادما جنوب نابلس وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقه.

وفي بلدة بزاريا شمال جنين اصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة. كما اقتحم جيش الاحتلال بلدة أبو قش، شمال مدينة رام الله واعتقل شابا.