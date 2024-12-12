مباحثات هاتفية بين وزيري خارجية إيران وقطر

العالم - ايران

واجرى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، صباح اليوم الخميس، مباحثات هاتفية تناولت تطورات المنطقة، وركزت على الأوضاع في سوريا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال المباحثات، أكد الجانبان على ضرورة بذل جهود جدية لوقف الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني على البنية التحتية في سوريا، ومنع احتلال المزيد من أراضيها.

كما ناقشا استمرار التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن تطورات الأزمة السورية، بهدف دعم تحقيق الاستقرار وتشكيل نظام سياسي شامل يستند إلى إرادة الشعب السوري.