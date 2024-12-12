نتنياهو يريد أن تبقى حالة الحرب قائمة في المنطقة + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر وردا على سؤال بشأن إمعان الاحتلال في قصف غزة فيما يتواصل الحديث عن عقد صفقة لفت الزميل فارس الصرفندي إلى أن: "قصف المقصوف ليس الهدف منه التدمير الآن، ولكن الهدف منه إظهار بأن الاحتلال الإسرائيلي يذهب إلى الصفقة وهو يملك مفاتيح القوة، وأنه يذهب إلى هذه الصفقة وهو قادر على أن يدمر وأن يقتل وأن يعيد الأمور في أي لحظة إلى ما كانت علية في السابق.

وأشار إلى أنه قد بات واضح تماما الآن أن الأمور تتجة إلى صفقة، فيما يضع بنيامين نتنياهو بعض العقبات وأن يعيق الأمور من هذا الاتجاه وذاك الاتجاه، وقال: لكن كل ما تتناوله وكالات الأنباء العالمية والمصادر الفلسطينية والإسرائيلية أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس ذاهبان إلى صفقة على الأقل مدتها 60 يوماً، ومن خلالها سيتم تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، كما سيكون هناك إدخال مساعدات إلى قطاع غزة، وانسحاب للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق، و عودة نازحين.. لكن رغم ذلك الاحتلال يريد أن يقول للفلسطينيين وللإسرائيليين أيضا بأنه ما زال هو صاحب اليد العليا وأنه حتى اللحظات الأخيرة سيظل يقصف ويقتل ويدمر

وقال: بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء حالة الحرب.. لكن السؤال لماذا يصر بنيامين نتنياهو على عدم إنهاء حالة الحرب يعني لماذا يصر على أن تكون هناك هدنة وليس وقف حرب، لماذا لم يقبل بوقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة؟.. السبب بسيط جدا أن بنيامين نتنياهو يريد أن تبقى حالة حرب قائمة في المنطقة، فعلى مستوى ما يقوم به في سوريا الآن، وعلى مستوى الهدنة التي يفترض أن تكون في جنوب لبنان ولكن بين الفينة والأخرى يقوم بعمليات قصف وإطلاق نار و اقتحام وما إلى ذلك، وكذا الأمر في قطاع غزة.. كل ذلك يوصلنا إلى نتيجة واحدة هي أنه يريد أن تبقى حالة الحرب تسيطر على منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن: هناك نقطة مهمة جدا وهي ألا أحد يستطيع القول إنه استطاع الانتصار ما دام لم تنتهي الحرب.. ولكن يبقى السؤال الكبير والواسع.. هل تحقق حركة حماس شروطها إذا ما ذهبت إلى صفقة؟ أنا باعتقادي نعم، حركة حماس كانت منذ البداية تقول يجب أن يكون هناك انسحاب إسرائيلي، وأن يكون إفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي الأحكام العالية، وأن تكون هناك عودة للنازحين من الوسط والشمال، وأن يكون إدخال للمساعدات.. وهذا سيحدث، وأنا باعتقادي بنيامين نتنياهو هو الذي سيخسر المراهنة، فهو كان يقول لهم منذ الثامن من أكتوبر 2023 وهو يكرر ذات الجملة سنعيد الأسرى الإسرائيليين بدون قيد أو شرط سندمر حركة حماس ولا نتفاوض مع الإرهابيين وسنقوم بالبقاء في قطاع غزة ولن نعطي فرصة لحركة حماس أن تظل موجودة أو تحكم في غزة.. وهذا لم يحدث.

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