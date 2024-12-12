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مراسل العالم..

'اسرائيل' تقتل حراس شاحنات المساعدات الدولية !!

الخميس ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

استشهد 15 فلسطينييناً وأصيب أكثر من 30 آخرون، وصفت بعضهم بالخطيرة جراء قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة تأمين المساعدات في مدينة رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خان يونس، محمد عبيد عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين المكلفين بتأمين شاحنات مساعدات في رفح وخان يونس، مما أسفر عن استشهاد 9 في رفح و6 في خان يونس على الأقل.

وسقط عدد من الشهداء وأصيب آخرون جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة تأمين مساعدات بالقرب من شارع النص في مواصي مدينة خان يونس.

وذكر مسعفون أن ما لا يقل عن 30 شخصا أصيبوا، إذ أن العديد منهم في حالة حرجة وأن عدد الشهداء مرشح للارتفاع.

وأوضح المسعفون وسكان، أن الغارة وقعت في المنطقة الغربية من مدينة رفح بجنوب القطاع.