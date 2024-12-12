قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
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حماس: ندعو كافة الدول للانضمام للدعوى ضد الاحتلال وتصعيد الضغط عليه
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حماس:خطوة ايرلندا تأكيد على مواقفها الشجاعة تجاه قضيتنا وانحيازها للعدالة
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حماس:خطوة ايرلندا تأكيد على مواقفه الشجاعة تجاه قضيتنا وانحيازها للعدالة
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حماس: نرحب بانضمام ايرلندا لدعوى جنوب افريقيا بمحكمة لاهاي ضد الاحتلال
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حرس الثورة:احداث سوريا محفز لتحقيق هدف الامة بدحر الاحتلال وتحرير القدس
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حرس الثورة: احداث سوريا حافز أقوى لدى المقاومة لطرد امريكا من المنطقة
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اصابات بقصف جيش الاحتلال منزلا شمالي رفح في جنوب قطاع غزة
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أنباء اولية عن محاولة تنفيذ عملية دهس بمستوطنة جفعات اساف قرب رام الله
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وزير الخارجية الاميركي يصل العقبة في الاردن لبحث مستجدات الملف السوري
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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الى 44835 شهيدا و106356 اصابة