كاميرا العالم توثق إنتشار الجيش اللبناني في الجنوب بعد إندحار الإحتلال

العالم – خاص بالعالم

وتواجدت كاميرا العالم في بلدة الخيام وأشار مراسلنا حسين عز الدين إلى المشهد الذي يترامى تباعا، فهذه البلده التي يربو عدد سكانها على أكثر من 50 الف نسمة كان الإحتلال الاسرائيلي قد اعاث فسادا في هذه الاماكن وحاول أن يهدمها وان يقضي على العديد من بيوتها ومنازلها.

ولفت مراسلنا إلى أن الجيش اللبناني أخذ كل أماكنه بالانتشار وهو وضع نقاط ثابتة وأخرى متحركة وهو يعمل من خلال الفرق الهندسية على الكشف عن أجسام غريبة وأيضا عن المتفجرات التي لا زالت في هذه الأماكن مشيرا إلى آليات الجيش المنتشرة والجنود والضباط ايضا منتشرون حيث لم تسلم هذه من الإحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...