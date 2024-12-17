الإعلام العبري: الجيش الإسرائيلي سيطر على 370 كم² في سورية

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واضافت انه بات يسيطر على مجرى نهر اليرموك وسد الوحدة، وبذلك تكون اسرائيل قد سيطرت على أهم المنابع المائية العذبة الموجودة في جنوبي سورية.



واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال لم تستطيع احتلال بلدة بيت جن نتيجة المقاومة الموجودة، لكنها لا تزال في محيطها.



ولفت الى ان الجيش الاسرائيلي توغل في بلدة صيدا في الجولان السوري المحتل، وقرية المقرز المجاورة لصيدا عند الحدود الإدارية المشتركة بين درعا والقنيطرة.

فيما التفت شرقاً عند قرى كويا والمعرية والقصير في مقابل الحدود الأردنية.



الاعلام العبري تحدث عن ان جيش الاحتلال احتل نحو ثلاثمائة وسبعين كيلومتراً مربّعاً من الأراضي السورية. في حين باتت قوات الاحتلال على بعد 15 كيلومترا من الطريق الدولية بين دمشق وبيروت.

والتقدم الابرز لجيش الاحتلال كان السيطرة على مرتفعات جبل الشيخ وقممه الأربع، والتي يصل ارتفاع أعلاها إلى2814 متراً.

وتؤمن تلك السيطرة كشفاً استراتيجياً حتى داخل دمشق، وريفها الجنوبي الغربي حتى الكسوة وداريا والمعضمية، إلى جانب تأمين رؤية فعلية تتجاوز عشرات الكيلومترات داخل جنوب لبنان ومنطقة البقاع، والأردن.



جيش الاحتلال واصل اعتداءاته على المواقع العسكرية السورية في سعيه للقضاء على قدرة الجيش السوري القتالية، حيث أفاد الجيش بأنّ هجماته خلال الأيام الماضية ألحقت أضراراً جسيمة بمنظومة الدفاع الجوي في سورية.

حيث تم تدمير أكثر من 90 في المئة من صواريخ أرض - جو الاستراتيجية، والتي كانت تهدد "اسرائيل" وتؤمن قوة عسكرية كبيرة لسورية.

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