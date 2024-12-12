ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 44835 شهيدا و106356 جريحا

العالم - فلسطين

وأضافت وزارة الصحة في بيان لها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 106,356 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأوضحت أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 30 مواطنا، وإصابة 99 آخرين.

اعتقالات الضفة الغربية

أكدت هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، بلوغ حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن.

وأضافت الهيئة في تقريرها الذي نشرته عدة منصات فلسطينية، ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من 440 (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة، وجرى اعتقالهنّ من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

اعتقال الأطفال في الضفة الغربية

وأشارت إلى بلوغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة، ما لا يقل عن 795، كما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز بين صفوف الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة 141 صحفياً، تبقّى منهم رهن الاعتقال 59، من بينهم 5 صحفيات، و33 صحفياً من غزة على الأقل، ممن تمكنا من التأكد من هوياتهم.

ولفتت إلى بلوغ عدد أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة، أكثر من عشرة آلاف أمر، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء، موضحة أن حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التّحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم ونور شمس، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعا بشرية.

وأكدت أن حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإنّ قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها لأفراد من عائلات المعتقلين.

وأوضحت أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضفة، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، لافتة إلى أن أعلى حالات اعتقال سُجلت في محافظتي القدس والخليل.