الأمن الفلسطيني يغتال القيادي في كتيبة جنين خلال إقتحام المخيم

العالم – خاص بالعالم

هذا يزيد جعايصة ابرز مقاتلي كتيبة جنين سرايا القدس، استشهد برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي اقتحمت المخيم بعد عشرة ايام من الحصار وسط اشتباكات متقطعة.

وقال الحاج خيري حنون وهو ناشط اجتماعي:"هذا الاحتلال يقف متفرجا على الجميع بأن هنالك اقتتال داخلي".

عشرات الاصابات بينهم اصابات خطيرة وأطفال ، شوارع فارغة، ومحال تجارية مغلقة في المدينة ، وانتشار مكثف لاجهزة الأمن في شوارع المدينة، وغضب شعبي من كل ما يجري.

في احدث بياناتها قالت فصائل الأمن الوطني التابعة للسلطة، ان هذه العملية العسكرية مستمرة داخل مخيم جنين حتى القضاء على الخارجين عن القانون بحسب توصيفها.



أهالي الضفة ينظرون إلى كل ما يجري بأنه اقتتال داخلي وتخوف من تحوله إلى حرب اهلية.

بحسب الإعلام العبري، فأن هذه العملية تجري بالتنسيق مع الاحتلال الاسرائيلي، وسط تحليلات سياسية بتعقيد الأمور في الضفة الغربية، لاسيما مخيم جنين معقل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.



أحداث دموية وصعبة، توصيف الفلسطينين لما يحدث في مخيم جنين، اعتادوا على اشتباكات مع جيش الاحتلال اما هذه الاشتباكات فلم يعتادوها ولا يرغبون بالاعتياد

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