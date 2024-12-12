شاهد.. الإحتلال يقضم كيلومترات جديدة ويجبر السوريون على إخلاء قراهم!

العالم – خاص بالعالم

مهمة جديدة لكيان الاحتلال لم تنته بعد في سوريا وصفها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز 'النظام الديمقراطي والعادل' جورج كاتروغالوس بأنها حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي يظهرها كيان الاحتلال في المنطقة.

مئات الغارات الجوية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في على مدى الأيام الماضية مستهدفا مراكز عسكرية ومستودعات أسلحة ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية وهدف الحملة تدمير القدرات العسكرية الاستراتيجية للجيش السوري ويناقض هذا الهجوم سردية الاحتلال الرسمية بمحاربته لمحور المقاومة والذي لم يعد له وجود في ذلك البلد.

ورغم إعلانها بأنها قد دمرت بالفعل الترسانة العسكرية السورية بشكل كامل تواصل قوات الاحتلال في قضم كيلومترات جديدة يوميًّا في الجنوب السوري وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان مدينة الحميدية في محافظة القنيطرة إخلاء المدينة والتوجه إلى العمق السوري وذلك بعدما دخلت قوات الاحتلال بلدتي الحرية ورسم الرواضي في القنيطرة وأمرت سكانها بإخلائها.

وفيما أكد سكان محليون أن تلك القوات باتت تتوغل بعمق يصل إلى خمسة كيلومترات في بعض المناطق نقلت وكالة 'الاناضول' عن مصدر إسرائيلي قوله إن قوات كيانه منتشرة في المنطقة العازلة على الحدود مع سوريا على مساحة تصل لعشرة كيلومترات.



وكشفت صحيفة 'يديعوت احرونوت' العبرية أن جيش الاحتلال انتشر في سبع قرى سورية بالمنطقة العازلة من دون أن تسميها.



وذكرت الصحيفة أن الاحتلال يستعد لوجود ممتد في الأراضي السورية على بعد حوالي 5 إلى 7 كيلومترات خارج الحدود الدولية حتى تتولى بحسب لصحيفة سلطة حاكمة مستقرة السيطرة على المنطقة وتجدد أو تعيد التفاوض على الاتفاق القائم منذ خمسة عقود.

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