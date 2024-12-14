العالم – خاص بالعالم

في جديد العدوان اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، رئيس بلدية دير البلح، ذياب اللوح في غارة استهدفت مقر البلدية وسط قطاع غزة. اضافة إلى استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح.

كما استشهد اربعة فلسطينيين واصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي اسرائيلي طال منزلا في جباليا النزلة ومدرسة تؤوي نازحين شمال شرق مدينة غزة شمالي القطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال غارات على منازل عدة في جباليا البلد فيما تم استهداف مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا بمسيرة إسرائيلية. فضلا عن غارات على مناطق مختلفة في أنحاء قطاع غزة، موقعة عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية شمال غرب النصيرات وسط القطاع، فيما أطلقت طائرة مروحية إسرائيلية النار باتجاه المناطق الشمالية لمدينة غزة.

وأطلقت مسيرة “كواد كابتر” النار على مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

هذا وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين ضد الفلسطينيين وصل منها للمستشفيات اكثر من 55 شهيدا وما يزيد عن 170 مصابا خلال الساعات الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، إلى نحو 44900 شهيد، بالإضافة لما يزيد عن 106 الاف مصاب بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدا، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة.

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