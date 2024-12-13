شاهد/ عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة مروّعة وسط غزة

العالم – خاص بالعالم

من وسط القطاع حيث ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة وحشية مروّعة، بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات، راح ضحيتها أربعين شهيداً على الأقل، وأكثر من84 مفقودًا ومصابًا.

كما ارتقى شهداء أصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال منزلا في نفس المخيم.

أما جنوب القطاع فقد استشهد ثلاثة فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام نازحين بمدينة خانيونس كما وواصل جيش الاحتلال نسف المنازل في مدينة رفح.

ومن الجنوب إلى الشمال.. حيث سقط عددا من الشهداء والجرحى بقصف طيران الاحتلال مناطق مختلفة من مدينة غزة، كما واصل جيش الاحتلال تدمير المنازل في ببيت لاهيا وحرقها بمخيم جباليا.

في جديد أوامر الإخلاء القسري اصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لأجزاء من حي الصبرة وحي الرمال مع تواصل القصف المدفعي.

دوليا.. قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل ممنهج الطواقم الطبية شمال قطاع غزة، في مسعى لتدمير النظام الصحي كلياً وفرض ظروف معيشية مميتة تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من الرعاية الطبية المنقذة للحياة.

من جانبها أكدت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج خلال زيارة للنصيرات في وسط غزة صعوبة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقالت لويز ووتريدج :'إن الظروف التي يعيشها الناس في كل أنحاء قطاع غزة مروعة وكأنها نهاية العالم'.

أما حول المستجد في مفاوضات إطلاق النار في قطاع غزة.. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن وجود 'مؤشرات مشجعة' للتقدم نحو وقف إطلاق النار في غزة، وذلك بعد محادثاته مع المسؤولين الأتراك.

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