الاحتلال الصهيوني يغتال طبيب العظام الوحيد في شمال غزة

العالم - فلسطين

وقتل قناص إسرائيلي عبر طائرة مسيرة طبيب العظام الوحيد الموجود بشمال قطاع غزة، سعيد جودة، تزامنا مع الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمنظومة الطبية وكوادرها بشمال القطاع المحاصر منذ 70 يوما، في سعي دؤوب لإسقاطها.

وأفاد مستشفى العودة بشمال قطاع غزة، باستشهاد الطبيب جودة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الطبيب جودة، أثناء توجهه من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى العودة شمال القطاع لمعالجة بعض الحالات، جراء استهدافه من قبل طائرة إسرائيلية مُسيرة من نوع “كوادر كابتر”، حيث أطلقت النار عليه بشكل مباشر.

ولفتت الصحة في بيان صحفي، إلى أن الطبيب الشهيد جودة سبق أن أصيب قبل أسبوعين، إلا أنه وبالرغم من ذلك استمر في تقديم الخدمة، ومعالجة المرضى والجرحى في شمال القطاع.

وأوضحت أنه بارتقاء الشهيد الطبيب جودة يرتفع شهداء القطاع الصحي إلى 1057 منذ بدء حرب الإبادة على القطاع.

وكررت الصحة مناشدتها المؤسسات الأممية والحقوقية بتوفير الحماية للمستشفيات والطواقم الصحية، وهم يقدمون واجبهم الإنساني، داعية كل العاملين بالمنظومة الصحية حول العالم للتضامن مع العاملين بالمجال الصحي بغزة.