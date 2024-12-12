العالم – خاص بالعالم

القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء حسين سلامي، اكد ان طهران كانت على علم بتحركات المسلحين في سورية وأبلغت الجهات المعنية.

واشار الى ان قواته لا يمكن ان تقاتل في بلد آخر بيما يقف جيش ذلك البلد متفرجا.

وشدد سلامي على أن قدرة إيران لم ولن تتراجع، والدليل على ذلك عمليتا الوعد الصادق واحد واثنين، مؤكدا ان الطرق لدعم محور المقاومة مفتوحة ولا تقتصر على سوريا، التي قد تتغير الظروف فيها تدريجيا مرة اخرى.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، استمرار دعم إيران للمقاومة، وقال أن مستقبل سورية لن يكون وفق خطة مصممي هذه الأحداث.

مشيرا إلى أن سقوط حكومة بشار الأسد قد يسبب مشاكل لمحور المقاومة، لكن فصائل المقاومة أظهرت قدرتها على التكيف والتحرك بقوة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة تعبئة دول المنطقة لوقف العدوان الإسرائيلي على سوريا.

وناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، استمرار المشاورات الثنائية ومتعددة الأطراف حول التطورات في سورية، بهدف دعم تحقيق الاستقرار وتشكيل نظام سياسي شامل يستند إلى إرادة الشعب السوري.

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