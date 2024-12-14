السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد/ العاصمة البريطانية تشهد تجمعات للتضامن مع الشعب الفلسطيني

السبت ١٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

شهدت العاصمة البريطانية لندن فعاليات حاشدة في إطار اليوم الوطني للعمل من أجل فلسطين. تجمع المئات في ساحة البرلمان للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، حاملين لافتات وشعارات تدعو إلى إنهاء العنف في غزة وضمان حقوق الفلسطينيين.

العالم خاص بالعالم

وقالت ريم عبد الله مراسلة العالم في لندن عقب المظاهرة، توجه المشاركون إلى داونينج ستريت لإقامة وقفة احتجاجية بالشموع. الفعالية جاءت تخليدًا لذكرى الأرواح التي فقدت في غزة، حيث أضاءت الشموع وسط أجواء من التأمل والدعوات لتحقيق العدالة والسلام.

منظّمون ومشاركون أكدوا أن هذه الفعاليات تعكس تضامن المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة تحرك الحكومات الغربية لوقف التصعيد وضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

تتواصل الوقفات الاحتجاجية في بريطانيا بالهتافات والمواقف و بالشموع، في اصرار لن يهدأ على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة . ولسان حال يقول لقد آن الأوان

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

كاميرا العالم توثق إنتشار الجيش اللبناني في الجنوب بعد إندحار الإحتلال

تصریح هام لأبوعبيدة بشأن مصير اسرى الاحتلال في غزة

الاحتلال يريد رفات إيلي كوهين

كيان الاحتلال يستهدف 12 من أهم مواقع رادارات سوريا