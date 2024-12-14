شاهد/ العاصمة البريطانية تشهد تجمعات للتضامن مع الشعب الفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

وقالت ريم عبد الله مراسلة العالم في لندن عقب المظاهرة، توجه المشاركون إلى داونينج ستريت لإقامة وقفة احتجاجية بالشموع. الفعالية جاءت تخليدًا لذكرى الأرواح التي فقدت في غزة، حيث أضاءت الشموع وسط أجواء من التأمل والدعوات لتحقيق العدالة والسلام.



منظّمون ومشاركون أكدوا أن هذه الفعاليات تعكس تضامن المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة تحرك الحكومات الغربية لوقف التصعيد وضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.



تتواصل الوقفات الاحتجاجية في بريطانيا بالهتافات والمواقف و بالشموع، في اصرار لن يهدأ على ضرورة إنهاء المأساة الإنسانية في غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة . ولسان حال يقول لقد آن الأوان

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