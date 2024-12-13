وزيرالدفاع اللبناني يدعو الدول الراعية للإتفاق بالضغط على الإحتلال لوقف إنتهاكاته

العالم – خاص بالعالم

وواصل الجيش اللبناني وفرق الهندسة والأشغال التابعة له عمليات التجريف ورفع الركام والأنقاض من الطرقات الرئيسية في مدينة الخيام مستكملا مسح المنطقة وانتشاره وفتح الطرقات في محيط معتقل الخيام والحي الغربي بعد الانتهاء من الساحة العامة ومحيطها.



وفيما أعلن الجيش عن تفجير ذخائر من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الخيام ومرجعيون أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن نقله بمرافقة قوات اليونيفيل والجيش اللبناني جثمان شهيدة منعت قوات الاحتلال دفنها قبل عشرة ايام واطلقت النار حينذاك على موكب التشييع.



كذلك تم انتشال جثمان هذا الشاب الذي استشهد الأربعاء بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفته مع شبان آخرين خلال وجودهم في ساحة الخيام بالتزامن مع انتشار الجيش.



وبعد الخيام تتجه الأنظار الى سائر بلدات القطاع الشرقي، حيث يفترض أن يعيد الجيش انتشاره تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي حين سجل تراجع لقوات الاحتلال من مشارف وادي السلوقي في أطراف طلوسة باتجاه مركبا شرقا لكن مصدرا عسكريا صرح بأنه ليس هناك موعد محدد للانتشار كما أن الوجهة المقبلة بعد الخيام غير معروفة حتى الآن.



ووسط استمرار مناورات الاحتلال وتسويفه في تطبيق بنود اتفاق وقف العدوان رغم ضمانات دولية، دعا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم المجتمع الدولي والدول الراعية للاتفاق للضغط على كيان الاحتلال لوقف خروقاته وانتهاكاته للاتفاق ووقف اعتداءاته على القرى الجنوبية.



وخلال لقائه قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون ورئيس الأركان اللواء حسان عودة أكد سليم ان خروقات الاحتلال انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وللقرار الف وسبعمئة وواحد وخرق فاضح لبنود الاتفاق وللتعهدات التي قدمتها الدول الراعية له.

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