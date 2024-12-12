قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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نجيب ميقاتي يطالب اميركا وفرنسا بموقف واضح ولجم العدوان الاسرائيلي
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رئيس الحكومة اللبنانية: الاستهداف الاسرائيلي لبلدة الخيام "غدر موصوف"
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السفير الايراني: الدفاع عن العراق والعتبات المقدسة واجب اذا هددهم الارهاب
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سفير ايران لدى بغداد: ايران ستقاتل الى جانب العراقيين اذا هاجمهم الارهاب
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السفير الايراني لدى بغداد: ايران لن تسمح للارهابيين بمهاجمة العراق
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السفير الايراني لدى بغداد: العراق يمتلك القدرة على مواجهة الارهاب
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3 اصابات واندلاع حريق بقصف الاحتلال شقة سكنية بحي الشيخ رضوان بغزة
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غارتان اسرائيليتان على بلدتي زبقين والمجدل جنوبي لبنان
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حركة حماس تثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لوكالة الانروا
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شهيدان وجريح بغارة اسرائيلية استهدفت ساحة مدينة الخيام جنوبي لبنان